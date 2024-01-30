Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

        Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

        Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.

        Fırtına sebebiyle her iki adaya bugün de sefer yapılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Çanakkale'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıld...
        Çanakkale'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıld...
        Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 37 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 37 kaçak göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de "Sürdürülebilir Yeşil Kalkınmada Ekoloji Bilinci Projesi" tanı...
        Çanakkale'de "Sürdürülebilir Yeşil Kalkınmada Ekoloji Bilinci Projesi" tanı...