Çanakkale'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor Çanakkale'de kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürüyor.

Çanakkale'de kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürüyor.

Kentte il merkezi ile bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Bayramiç ve Yenice ilçelerine bağlı köy yolları temizlenerek açıldı.

Ekiplerin yaptığı tuzlama ve küreme çalışmaları ile kapalı köy yolu ve ulaşım aksı bulunmadığı öğrenildi.