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        Çanakkale'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Çanakkale'de kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:08
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        Çanakkale'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Çanakkale'de kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürüyor.

        Kentte il merkezi ile bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Bayramiç ve Yenice ilçelerine bağlı köy yolları temizlenerek açıldı.

        Ekiplerin yaptığı tuzlama ve küreme çalışmaları ile kapalı köy yolu ve ulaşım aksı bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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