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        Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 21:30 Güncelleme: 30.01.2024 - 21:30
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        Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor
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        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 22.00, Kilitbahir'den Çanakkale'ye ise saat 23.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Boğaz hattındaki diğer seferlerde aksama bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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