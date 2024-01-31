ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER! Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
Dondurucu soğuklar Ardahan'da şaşkına çeviren anlara yol açtı. Kentte sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmada güçlük çekti
Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte soğuk hava nedeniyle sis ve kırağı oluştu.
AA'da yer alan habere göre bazı vatandaşlar, araçlarını çalıştırmada güçlük çekti.
ÇILDIR EKSİ 31 DERECEYİ GÖRDÜ
İHA'da yer alan habere göre de kentte etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarıda olanların kaş ve kirpikleri dondu.
Soğuk hava Ardahan'da hayatı esir aldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için veya iş yerine gidebilmek için dışarı çıkabiliyor.
Soğuktan yüzünün tamamen donduğunu söyleyen Vural Bulut, "Şu anda öyle bir mevsim yaşıyoruz ki yüzümden belli oluyor. Böyle bir soğuk yok. Saç, sakal ve kirpiklerim tamamen dondu. Böyle bir soğuk yok, eksi 50 derece" dedi.
Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 28,1, Göle'de 29, Hanak'ta 27,8, Çıldır'da 31,5, Posof'ta 14,7 ve Damal'da 20,6 derece olarak kaydedildi.