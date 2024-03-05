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        Çanakkale Valiliğinden Yenice merkezli depreme ilişkin açıklama:

        Çanakkale Valiliği, Yenice merkezli deprem dolayısıyla saat 00.00 itibarıyla il genelinde olumsuz durum meydana gelmediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 00:34 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:34
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        Çanakkale Valiliğinden Yenice merkezli depreme ilişkin açıklama:
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        Çanakkale Valiliği, Yenice merkezli deprem dolayısıyla saat 00.00 itibarıyla il genelinde olumsuz durum meydana gelmediğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale'de Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Saat 00.00 itibarıyla ilimiz genelinde olumsuz durum meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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