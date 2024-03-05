Çanakkale Valiliğinden Yenice merkezli depreme ilişkin açıklama:

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale'de Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Saat 00.00 itibarıyla ilimiz genelinde olumsuz durum meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verildi.

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