Çanakkale'de çiftçilere budama eğitimi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karainebeyli köyünde yaşayan çiftçilere, budamanın amacı, faydaları, temel prensipleri, dikim budaması, şekil budaması, ürün budaması ve gençleştirme budaması teorik bilgi verildi.

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