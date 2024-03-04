Çanakkale'de çiftçilere budama eğitimi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftçilere, budama eğitimi verildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftçilere, budama eğitimi verildi.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karainebeyli köyünde yaşayan çiftçilere, budamanın amacı, faydaları, temel prensipleri, dikim budaması, şekil budaması, ürün budaması ve gençleştirme budaması teorik bilgi verildi.
Müdürlük personelince verilen teorik eğitimlerin ardından çiftçilerle uygulama çalışması da yapıldı.
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