Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga'da düzenlenen operasyonda şüpheli gördükleri araçları durdurdu.
Durdurulan bir araçta yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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