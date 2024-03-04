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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:14
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga'da düzenlenen operasyonda şüpheli gördükleri araçları durdurdu.

        Durdurulan bir araçta yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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