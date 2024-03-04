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        Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesinde yapılan operasyonda, 1'i 'kasten yaralama' suçundan aranan 13 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:44 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:45
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        Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesinde yapılan operasyonda, 1'i 'kasten yaralama' suçundan aranan 13 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün Gelibolu ilçesi Hamza Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Oturma izinleri sona eren 8'i Cezayir, 3'ü Filistin ve 2'si Faslı olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 kaçak göçmen Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 'kasten yaralama' suçundan arandığı belirlenen 1 kaçak göçmenin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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