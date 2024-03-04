Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün Gelibolu ilçesi Hamza Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Oturma izinleri sona eren 8'i Cezayir, 3'ü Filistin ve 2'si Faslı olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 kaçak göçmen Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 'kasten yaralama' suçundan arandığı belirlenen 1 kaçak göçmenin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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