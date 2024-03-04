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        Çanakkale'de belediye ekiplerinden işletmelere atık yağ denetimi

        Çanakkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, bitkisel atık yağların ayrı toplanmasına yönelik çevre lisansı almış firmalar ile sözleşme yapmayan işletmelerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:51
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        Çanakkale'de belediye ekiplerinden işletmelere atık yağ denetimi
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        Çanakkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, bitkisel atık yağların ayrı toplanmasına yönelik çevre lisansı almış firmalar ile sözleşme yapmayan işletmelerde denetim yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, bitkisel atık yağların lavaboya dökülmesi veya gelişigüzel çevreye atılmasının başta doğaya ve kentlerin altyapısına ciddi zararlar verdiği hatırlatıldı.

        Çanakkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün bu yöndeki çalışmalarının, çevre bilincinin oluşması ve geleceğe temiz bir dünya bırakmak adına çeşitli etkinlikler ve eğitimlerle birlikte 2007 yılından bu yana devam etiği belirtildi.

        Kentte bitkisel atık yağ üreten işletmelerin, lisanslı toplayıcı firmalarla sözleşme yapmalarına ilişkin yükümlülüklerinin müdürlüğünde görevli zabıta memuru ve çevre mühendisi tarafından denetlendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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