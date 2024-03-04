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        Çanakkale'de öğrenciler "Bilim Kahramanları Buluşuyor" turnuvasına hazırlanıyor

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Plevne Ortaokulu Robotik Takımı, "Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League Challenge 20. Sezon Türkiye Turnuvası'nda kupa hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:51
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        Çanakkale'de öğrenciler "Bilim Kahramanları Buluşuyor" turnuvasına hazırlanıyor
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Plevne Ortaokulu Robotik Takımı, "Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League Challenge 20. Sezon Türkiye Turnuvası'nda kupa hedefliyor.

        Dünyada 100 den fazla ülkenin katıldığı, Türkiye'de de bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League Challenge 20. Sezon Türkiye Turnuvası'nda daha önce 9 kupa kazanan Lapseki Plevne Ortaokulu Robotik Takımı da yer alacak.

        Lapseki Plevne Ortaokulu Robotik Takımı, 9-10 Mart'ta İstanbul Piri Reis Üniversitesinde düzenlenecek turnuvaya "Second World" projesiyle katılacak.

        Takımın koçluğunu yürüten Plevne Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Yaşar Bozdemir, takımın turnuva için bu yıl da çok çalıştığını ve yine başarıyı hedeflediklerini söyledi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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