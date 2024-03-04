Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        KADEM Çanakkale'de saha çalışmalarıyla sosyal destekleri anlatıyor

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Çanakkale İl Temsilciliği üyeleri, kadın ve ailelere yönelik sosyal destekleri Gelibolu'da köy köy gezerek anlatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        KADEM Çanakkale'de saha çalışmalarıyla sosyal destekleri anlatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Çanakkale İl Temsilciliği üyeleri, kadın ve ailelere yönelik sosyal destekleri Gelibolu'da köy köy gezerek anlatıyor.

        KADEM İl Temsilcisi Özlem Çalışkan Arıcı, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler, Gelibolu'nun Süleymaniye, Bayramiç, Şadıllı, Yülüce köylerini ziyaret etti.

        Vakıf temsilcileri, gittikleri köylerde uğradıkları evlerde ve sokaklarda broşür dağıtarak, kadın ve ailelere verilen sosyal desteklere ilişkin bilgileri aktardı.

        KADEM İl Temsilcisi Özlem Çalışkan Atıcı, yürüttükleri saha çalışması kapsamında köy sakinlerinin kapılarını çaldıklarını, çalışma alanlarında ziyaret ettiklerini belirterek, "Vatandaşlara, Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim kitapçıklarını dağıtarak, yararlanabilecekleri haklarını anlattık. Bir çok vatandaşımızın kendilerine sunulan bu sosyal haklardan haberi yok. Saha çalışmalarımız devam edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        Trump'a karşı ilk kez kazandı
        Trump'a karşı ilk kez kazandı
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı kadın öldü
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı kadın öldü
        Çanakkale'de 300 pehlivan deve arenaya çıktı
        Çanakkale'de 300 pehlivan deve arenaya çıktı