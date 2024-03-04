Çanakkale'de 4.9'luk deprem: Ege ve Marmara bölgesi sallandı (1)

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara ve Ege bölgesinde birçok ilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarını sürdürdüğünü belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta İstanbul olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde çok sayıda ilde hissedildi. Depremi hissedilen bölgelerde vatandaşlar endişe ile evlerinden çıkarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, “Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” İfadelerine yer verdi.

'SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR'

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.