Çanakkale Valisi Aktaş deprem sonrası AFAD ve 112 ekipleriyle bir araya geldi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice merkezli 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk ile ilk olarak AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Aktaş, AFAD İl Müdür Yardımcısı Abbas Aslan'dan deprem ile ilgili il genelinde yapılan tarama ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Aktaş, AFAD personeline geçmiş olsun dileklerinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Aktaş, yetkililerden alınan çağrılar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.