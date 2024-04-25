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        Çanakkale'de otoparkta alev alan otomobil paniğe neden oldu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 52 daireli bir sitenin otoparkında alev alan otomobil paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 03:50 Güncelleme: 25.04.2024 - 03:50
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        Çanakkale'de otoparkta alev alan otomobil paniğe neden oldu
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 52 daireli bir sitenin otoparkında alev alan otomobil paniğe neden oldu.

        Fatih Mahallesi'nde bir binanın otoparkında bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiyesi yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

        Bu sırada 52 dairenin yer aldığı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Soğutma çalışmalarının ardından ev sahiplerinin dairelerine girişlerine izin verilirken yangın nedeniyle park halindeki başka bir araçta da maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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