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        Çanakkale'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 20:28 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:28
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        Çanakkale'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Ayvacık'ın Hamdibey Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda yaşayan Murat Bakırkesen'den (47) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Eve çilingir yardımıyla giren ekipler, Bakırkesen'i banyoda hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Bakırkesen'in öldüğü belirlendi.

        Bakırkesen'in cesedi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Çanakkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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