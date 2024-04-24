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        Gelibolu'da geri manevra yapan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geri manevra yapan otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 21:19 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:19
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        Gelibolu'da geri manevra yapan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde geri manevra yapan otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Camikebir Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde park yerinden geri çıkmaya çalışan M.B'nin kullandığı 17 ADY 529 plakalı otomobil, trafikte seyreden E.S. idaresindeki 10 LY 434 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen E.S, başını yere çarparak yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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