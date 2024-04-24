Gelibolu'da geri manevra yapan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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