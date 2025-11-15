Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da denizde cesedi bulunan balıkçının cenazesi Çanakkale'de defnedildi

        Tekirdağ'da balık tutmak için açıldığı denizde cansız bedeni bulunan balıkçı İsmail Ağırman'ın cenazesi memleketi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 11:19 Güncelleme: 15.11.2025 - 11:19
        Tekirdağ'da balık tutmak için açıldığı denizde cansız bedeni bulunan balıkçı İsmail Ağırman'ın cenazesi memleketi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toprağa verildi.

        Oğluyla balık avı için Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine giderek denize açılan 50 yaşındaki Ağırman, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Ağırman'ın ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri İsmail Ağırman'ın bulunması için Kızılcaterzi mevkisi açıklarında çalışma başlattı.

        Dalış timlerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sırasında Ağırman’ın cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta bulundu.

        Ağırman'ın cesedi kıyıya çıkarılıp olay yeri incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Yakınları tarafından hastanenin morgundan alınan Ağırman'ın cenazesi, memleketi olan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesine getirildi.

        İsmail Ağırman’ın naaşı, Kavaklı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

