GÜNCELLEME - Tekirdağ'da denizde cesedi bulunan balıkçının cenazesi Çanakkale'de defnedildi

Yakınları tarafından hastanenin morgundan alınan Ağırman'ın cenazesi, memleketi olan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesine getirildi.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri İsmail Ağırman'ın bulunması için Kızılcaterzi mevkisi açıklarında çalışma başlattı.

Oğluyla balık avı için Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine giderek denize açılan 50 yaşındaki Ağırman, bir süre sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.