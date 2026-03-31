Gelibolu'da "DigiLang Projesi" kapsamında uluslararası eğitim buluşması

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Erasmus+ programı kapsamında yürütülen "DigiLang Okul Ortaklığı Projesi" çerçevesinde 4 ülkeden gelen eğitimciler dijital dil eğitimi üzerine incelemelerde bulundu.



Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Bulgaristan, Romanya, İsveç ve Avusturya'dan eğitimciler katıldı. Yabancı heyet, program kapsamında Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın'ı makamında ziyaret ederek projeye dair değerlendirmelerini paylaştı.



Toplantılarda; dil öğretiminde dijital araçların etkin kullanımı, yenilikçi öğretim yöntemleri ve uluslararası iyi uygulama örnekleri ele alındı. Eğitimde dijitalleşmenin rolünün vurgulandığı proje süresince, katılımcılar Gelibolu'nun tarihi ve kültürel mirasını da yakından tanıma fırsatı buldu.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü; dijital becerileri gelişmiş, küresel bakış açısına sahip bireyler yetiştirme hedefiyle uyumlu olan DigiLang Projesi, eğitimde dijitalleşme sürecine uluslararası boyutta katkı sunmayı amaçlıyor.



Kültürel etkileşimi artıran ve ülkeler arası eğitim iş birliğini güçlendiren program, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerle sona erdi.

