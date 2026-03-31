        Gelibolu'da "DigiLang Projesi" kapsamında uluslararası eğitim buluşması

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Erasmus+ programı kapsamında yürütülen "DigiLang Okul Ortaklığı Projesi" çerçevesinde 4 ülkeden gelen eğitimciler dijital dil eğitimi üzerine incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Bulgaristan, Romanya, İsveç ve Avusturya'dan eğitimciler katıldı. Yabancı heyet, program kapsamında Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın'ı makamında ziyaret ederek projeye dair değerlendirmelerini paylaştı.

        Toplantılarda; dil öğretiminde dijital araçların etkin kullanımı, yenilikçi öğretim yöntemleri ve uluslararası iyi uygulama örnekleri ele alındı. Eğitimde dijitalleşmenin rolünün vurgulandığı proje süresince, katılımcılar Gelibolu'nun tarihi ve kültürel mirasını da yakından tanıma fırsatı buldu.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü; dijital becerileri gelişmiş, küresel bakış açısına sahip bireyler yetiştirme hedefiyle uyumlu olan DigiLang Projesi, eğitimde dijitalleşme sürecine uluslararası boyutta katkı sunmayı amaçlıyor.

        Kültürel etkileşimi artıran ve ülkeler arası eğitim iş birliğini güçlendiren program, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Eşel mobil sisteminin enflasyona olası etkileri neler?
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna'nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        "Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun"
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        Benzer Haberler

        Gökçeada'da ilçe güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi
        Gökçeada'da ilçe güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Çanakkale'de protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Çanakkale'de protesto edildi
        Çanakkale'de yoldan çıkan minibüs refüje çıktı; 2 kişi yaralandı
        Çanakkale'de yoldan çıkan minibüs refüje çıktı; 2 kişi yaralandı
        Çan Etili Köyü Jandarma Karakol İnşaatında İnceleme
        Çan Etili Köyü Jandarma Karakol İnşaatında İnceleme
        Çanakkale'de refüjdeki ağaca çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
        Çanakkale'de refüjdeki ağaca çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
        Gelibolu'da sağlık personeline "kolorektal kanser" eğitimi
        Gelibolu'da sağlık personeline "kolorektal kanser" eğitimi