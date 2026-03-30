        Gelibolu'da sağlık personeline "kolorektal kanser" eğitimi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "Mart Ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

        Giriş: 30.03.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi tarafından gerçekleştirilen programda, erken teşhisin hayati önemi vurgulandı.

        Eğitimde katılımcılara; kolorektal kanser tarama yöntemleri, risk faktörleri, korunma yolları ve güncel tedavi yaklaşımları hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Görsel sunumlar ve eğitim videolarıyla desteklenen programda, bilgilendirici broşürler ve tarama sürecini anlatan materyallerle uygulamalı anlatım yapıldı.

        Toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten yetkililer, "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajını yineleyerek vatandaşları düzenli tarama yaptırmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

