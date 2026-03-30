        Biga Halk Eğitimi Merkezi'nden engelli kursiyere özel hijyen eğitimi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen hijyen eğitimi kursunda, işitme engelli bir kursiyerin eğitimden mahrum kalmaması için işaret dili desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Biga Halk Eğitimi Merkezi'nden engelli kursiyere özel hijyen eğitimi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen hijyen eğitimi kursunda, işitme engelli bir kursiyerin eğitimden mahrum kalmaması için işaret dili desteği sağlandı.

        Biga Halk Eğitimi Merkezince "Gıda Üretim ve Perakende İş Yerleri ile Su Sektöründe Çalışanlar İçin Kişisel Hijyen Eğitimi" kursu açıldı. Kurs öğretmeni Emin Başar tarafından verilen teknik derslerde, işitme engelli bir kursiyer için Türk İşaret Dili eğitmeni Arzu Ertuğrul Ayva tercümanlık yaptı.

        Ders boyunca anlatılan hijyen kuralları, saklama koşulları ve kişisel bakım esasları, işaret dili aracılığıyla kursiyere anlık olarak aktarıldı.

        Biga Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaşması için engel tanımayan çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

        Kursiyerler ve katılımcılar, sağlanan bu imkanın eğitimde fırsat eşitliği ve farkındalık adına örnek bir çalışma olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet

        Benzer Haberler

        Biga'da STK'lardan şehitlerin anısına 9 kilometrelik yürüyüş
        Biga'da STK'lardan şehitlerin anısına 9 kilometrelik yürüyüş
        Çanakkale'de gençleri uzayla buluşturan "TUA Astro Hackathon" yarışması son...
        Çanakkale'de gençleri uzayla buluşturan "TUA Astro Hackathon" yarışması son...
        Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün'den Suvla Bölgesinde Doğa İncelemesi
        Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün'den Suvla Bölgesinde Doğa İncelemesi
        Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda şehitlere saygı için buluştu
        Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda şehitlere saygı için buluştu
        CHP Genel Başkanı Özel, Çanakkale'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitin...
        CHP Genel Başkanı Özel, Çanakkale'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitin...
        Özgür Özel: Bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı için...
        Özgür Özel: Bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı için...