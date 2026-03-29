        Çanakkale'de gençleri uzayla buluşturan "TUA Astro Hackathon" yarışması sona erdi

        Bilim ve teknoloji meraklısı gençlerin uzay alanında farkındalığını artırmak üzere Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde gerçekleştirilen "TUA Astro Hackathon" final yarışmalarının ardından sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 20:52 Güncelleme:
        Gelibolu Belediyesi sponsorluğunda ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde dün Gelibolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda başlayan "TUA Astro Hackathon" yarışmasında, çeşitli kategorilerde 28 takım yer aldı.


        Çeşitli il ve ilçelerden gelen farklı yaş gruplarındaki katılımcılar, hackathon kapsamında oyun, turnuva, eğitim ve atölye çalışmalarına katıldı.

        "Uzay için hayal et, geleceği tasarla" temasıyla 2 gün boyunca bilgisayarlarının başında ter döken öğrencilerin eserlerini, Prof. Dr. Faruk Soydugan, Doç. Dr. Ebru Çaymaz, Dr. Müge Teker Yıldız, Dr. Cumalı Yaşar ve Ruha Uslu'dan oluşan jüri değerlendirdi.

        Yaklaşık 3 saat süren eser değerlendirmesinin ardından jüri üyelerince dereceye girenler belirlendi.

        Yarışmada Gelibolu özel ödüllerinde birinciliği "Parlayan Yıldızlar", ikinciliği "Boğazın Yıldızları", üçüncülüğü de "Uzay Bilimciler"i elde etti.

        TUA-ASTRO yarışmasında ise birinci "Bouu", ikinci "Lolipoplar", üçüncü de "IAL Team" oldu.

        Derece alanlara ödülleri, Belediye Başkan Vekili Burak Batır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ve Gelibolu İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir tarafından takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

