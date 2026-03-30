Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Vinito'dan Gelibolu Tarihi Alan'a ziyaret

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shiri Mijito Vitino ve beraberindeki heyet, Gelibolu Tarihi Alan'ı ziyaret etti.





Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasından (ÇTSO) yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Vinito ve başkonsolosluk ofisi personeli, Gelibolu Tarihi Alan'daki anıt ve mezarlıkları ziyaretlerinin ardından Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik, ÇTSO Genel Sekreteri Sema Sandal, Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan ve tarihçi Kenan Çelik ile yemekte bir araya geldi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Çelik, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mirası çerçevesinde uluslararası iş birliklerini geliştirmeye yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.





Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Hint askerleri anısına bir anıt yapılması önerisini yeniden gündeme getirdiklerini ve her türlü desteği vereceklerini belirten Çelik, "Bu tür çalışmaların, hem tarihimize duyulan saygının bir göstergesi hem de ülkeler arası dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. ÇTSO olarak, bu sürecin gelişimine katkı sunmaya ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.







