Çanakkale'de denizde görüntülenen domuz şaşırttı

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ÇANAKKALE'de, denizden yüzerek karaya çıkan domuz, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eceabat ilçesi Çamburnu mevkii açıklarında, denizde görülen domuz şaşırttı. Denizden yüzerek karaya çıkan domuz, Salih Kocağa ve Gürkan Şal tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, domuz yüzerek karaya çıkıyor, kısa süre sonra da bölgeden uzaklaşıyor.



ÇANAKKALE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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