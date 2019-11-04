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Çanakkale’de işsizliğe çözüm olacak projede çalışmalar aralıksız sürüyor

İHA

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yapımına başlanan ve faaliyete geçtiğinde yaklaşık 8 bin kişiye iş imkanı sağlaması ön görülen Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

Çanakkale’de işsizliğe çözüm olacak projede çalışmalar aralıksız sürüyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yapımına başlanan ve faaliyete geçtiğinde yaklaşık 8 bin kişiye iş imkanı sağlaması ön görülen Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.
İklimi, toprağı, flora ve faunasıyla kendine has özellikler taşıyan Çanakkale’de, kırsal kalkınmaya ve ekonomik gelişime sağlayacağı katkılar göz ününde bulundurularak Çanakkale Valiliği öncülüğünde; Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi, Ezine Belediyesi ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığının katılımıyla 2017 yılında kurulan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar hızla ilerliyor. 1 milyon 360 bin metrekare alan üzerine kurulan ve içinde muhtelif büyüklükte 91 adet sanayi parseli bulunan OSB’nin, şehirdeki işsizlik sorununu da büyük ölçüde çözmesi ön görülüyor. İnşaatı tamamlandığında direkt olarak 8 bin kişiye iş imkanı sağlaması beklenen projenin, dolaylı olarak da yaklaşık 30 bin kişiye gelir kapısı olacağı tahmin ediliyor.

“Çanakkale’de işsizlik sorununu sıfıra indirebilecek bir proje”
Projenin şehre büyük katkıları olacağını vurgulayarak sözlerine başlayan ve bölgedeki son durum hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, “Ezine Gıda İhtisas OSB, bir nevi Çanakkale’deki işsizlik sorununu çözecek bir proje. Ciddi anlamda istihdam sağlayacak bir proje. Burada gerek tarımla uğraşan, gerek hayvancılıkla uğraşan, gerek de burada kalifiye olarak çalışmak isteyen birçok kişiye ekmek kapısı olacaktır. Ciddi anlamda bölgenin kaderini değiştirecek bir proje. İşsizlik sorununu Çanakkale’de ve bölgede sıfıra indirebilecek kadar önemli bir proje olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Buraya Çanakkale’nin kaderi diyebiliriz”
Ezine Gıda İhtisas OSB’nin Çanakkale’ye ve bölgeye heyecan katacağını belirten Alper Altınok, “Hem ekonomik olarak, hem istihdam olarak buraya 'Çanakkale’nin kaderi' diyebiliriz. İnşallah 2021, 2022, 2023 yılları ciddi anlamda Çanakkale için kalkınma yılı olacak diyorum. Buradaki en önemli faktörün de, Ezine’de şuan yapımı devam eden Gıda İhtisas OSB olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 78 bin civarında direkt olarak çalışacak, istihdam sağlayacak bir organize sanayi bölgesi. Dolaylı olarak baktığımızda da buradan faydalanan sayısı 2530 binleri bulacaktır. Ezine’nin nüfusu şuan 14 bin. Nüfusun yaklaşık 2 katı kadar bir potansiyel Ezine’ye gelecektir. Bu da hem Ezine’ye, hem bölgeye, hem de Çanakkale’ye ciddi anlamda katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Birinci etaptaki kazı ve dolgu çalışmalarımız yüzde 95 tamamlandı”
Yapımı aralıksız olarak devam Ezine Gıda İhtisas OSB’deki çalışmaların son durumu hakkında da bilgiler veren Altınok, şunları kaydetti:
“Şuan birinci etaptaki kazı ve dolgu çalışmalarımız yüzde 95 oranında tamamlandı. Şimdi diğer etaba geçtik. Orada da yolların yarmaları ve dolmaları başladı, devam ediyor. Toplamda 272 bin metreküplük bir yarmamız var. 100 bin metreküp civarında da bir dolgumuz var. Hemen hemen 3’te 1’lik kısmını şuan yapmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte altyapı çalışmalarına geçilecek. Tabii önümüz kış olduğu için biraz şartlar zorlaşacak ama bahara doğru ciddi ölçüde OSB’mizdeki altyapı işlerini tamamlama aşamasına geleceğiz. Burada bilindiği üzere 91 adet sanayi parselimiz bulunmakta. 3’te 1’lik kesimi birinci etap bölgesinde, 3’te 2’lik kesimi ise karşı tarafta yer alıyor. Bugüne kadar olan talepler doğrultusunda şunu söyleyebiliyoruz ki; Ezine Gıda İhtisas OSB, yüzde yüze yakın bir doluluk oranıyla inşallah faaliyete geçecek. Bütün umudumuz bu yönde. Şuana kadar 124 adet başvurumuz var. Ön taleplerimiz devam ediyor.”

ÇANAKKALE

04 Kasım 2019 Pazartesi

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