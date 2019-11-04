Anne-Baba Okulu, Yenice ve Çan'da ebeveynlerle bir araya geldi

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu öncülüğünde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından Yenice ve Çan ilçelerinde gerçekleştirilen 'AnneBaba Okulu'na ebeveynler büyük ilgi gösterdi.

Önceki gün Yenice ve Çan'da gerçekleştirilen seminerlere Yenice Belediye Başkan Yardımcısı Berna Özen, Yenice İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Yenice Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yüksel Baş, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Yenice Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Gökay Bulut, ÇTSO 19 numaralı Meslek Komite Başkanı Özgür Erbil, Çanakkale İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Birce Bilici Şimşek, Başkan Yardımcısı Emel Torun, Genel Sekreter Sema Sandal ve çok sayıda ebeveyn katıldı.

Seminerler hakkında bilgi veren Çanakkale İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Birce Bilici Şimşek, “Yenice ve Çan ilçelerimizde gerçekleştirilen etkinliklerimize destek veren Yenice Belediye Başkanımız Veysel Acar ve Çan Belediye Başkanımız Bülent Öz ile Yenice Belediye Başkan Yardımcımız Berna Özen’e gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyorum. AnneBaba Okulu Eğitim Semineri, gittiğimiz her ilçede büyük ilgi gördü. Eğitmenimiz Uzm. Psikolog Dr. Serhan Doğan tüm ebeveynlerin karşılaştığı güncel sorunlarla ilgili çok önemli tespitler ve çözüm önerileri üreterek önemli bir ihtiyaca parmak bastı. Bizler, anne ve babalar olarak geleceğimiz olan çocuklarımızı nasıl daha iyi eğiterek, toplumda faydalı birer birey haline getirebiliriz, sürekli bunu araştırıyoruz. İşte bu dönemin ilk harçlarının atıldığı, temel yapısının oluşturulduğu, çocuğun gelişim süreçlerinin ve tüm algılarının açık olduğu 06 yaş dönemi kritik önem taşıyor. Eğitim seminerlerimizde özellikle bu dönemin nasıl geçirilmesi gerektiği ve karşılaşılan sorunlarla nasıl baş edilmesi gerektiği anlatılıyor. Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak bölgemizin sosyal ve girişimcilik kültürüne katkı sağlayan projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

ÇANAKKALE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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