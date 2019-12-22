Çanakkale´de 51 kaçak göçmen yakalandı

"O benim sünnetim değildi"

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ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 51 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı sahilinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:55

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