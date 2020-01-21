Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

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Çanakkale'de 41 personel ile narkosokak uygulaması yapıldı.

Önceki akşam 20.0022.00 saatleri arasında il merkezine bağlı Fevzipaşa Mahallesine yönelik yapılan uygulama neticesinde 117 şahıs kontrol edildi. 4 şahsa “TCK 191” suçundan adlÎ işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda 3 paket halinde 3,21 gram bonzai, 1,99 gram esrar, 1 tablet halinde 9 adet xanax sentetik ecza ele geçirildi. 2 şahsa ise bakaya konusunda tebligat yapıldı. Uygulamada trafik yönünden 27 araç kontrol edilerek 2 araca 7 bin 603 lira para cezası kesildi.

ÇANAKKALE 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:57

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