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Bülent Erdoğan: "Biga’da yüzme bilmeyen kalmayacak"

İHA

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga'ya yapılacak Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun Ankara'da düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Bülent Erdoğan: "Biga’da yüzme bilmeyen kalmayacak"

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga’ya yapılacak Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun Ankara’da düzenlenen protokol imza törenine katıldı.
Çanakkale'ye yapılacak 32 milyon liralık gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokole imza atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen programda Biga’ya yapılacak Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu tesisi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan protokol imzalarını attı. Protokol kapsamında Biga’da ayrıca İlyas Bayram Stadyumu ile 18 Eylül Stadı’nın modernizasyonu yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale ziyaretinde yöneticilerle kentin eksiklerini, ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini belirterek, "O günkü saha çalışmamızın, gayretimizin bir ürünü olan bu protokolü Çanakkale’ye kazandırmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızın ölçüsünü 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı belirliyor. Dolayısıyla şehirlerimizi, ilçelerimizi sportif, sosyal ve kültürel anlamda güçlendirirken; biliyoruz ki insanımızı da aynı ölçüde güçlendirmiş oluyoruz. Girişimciliğe, üretime, çalışmaya önem veren, Türkiye’ye katma değer üreten bir şehir. Biz de Çanakkale'mizin gençlik ve spor alanındaki ihtiyaçlarını tamamlayıp Çanakkale’yi sporda da öncü şehir yapmak için bu protokolü hayata geçiriyoruz. Turizmde, ekonomide öncü olan güzel Çanakkale’yi sporun da merkezlerinden biri yapacağız” dedi.

"Çanakkale’nin sporda yıldız bir şehir olması için bugün çok önemli bir yatırım protokolü hayata geçti"
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yaptığı açıklamada, “Çanakkale’nin sporda yıldız bir şehir olması için bugün çok önemli bir yatırım protokolü hayata geçti. İlçelerimize ve beldelerimize 2020 yılında yapılacak 32 milyon liralık Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımı için Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile imza töreni gerçekleştirdik. Yatırımlarla spor salonu, olimpik yüzme havuzu, halı sahalar yapılması, tribün ve yenileme çalışmaları ile mevcut yapıların bakım ve onarım işleri yapılacak. En önemlisi şehrimizin geneline 135 basketbol sahası kazandırılacak. Çanakkaleli hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

"Heyecanla gittiğimiz Ankara'dan Allah'ın izniyle güzel haberlerle döndük"
Biga’da yüzme bilmeyen kimsenin kalmayacağını belirten ve güzel haberi vatandaşlarla paylaşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Heyecanla gittiğimiz Ankara’dan Allah’ın izniyle güzel haberlerle döndük. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu Biga’daki Gençlik Merkezi’nin açılış törenine katılmak için Biga’mıza geldiğinde kendisine kapalı yüzme havuz projemizi anlatmış ve dosyamızı takdim etmiştik. Sağ olsun sayın Bakanımız da daha Biga’dan ayrılmadan kapalı yüzme havuzunun müjdesini vermişti. Biz de Ankara’da katıldığımız imza töreninde hemşehrilerimize, Biga'mızın gençlerine, Biga'mızın yarınlarına kapalı yüzme havuzunu müjdelemenin heyecanını yaşadık. Sayın Bakanımızın Biga’mıza çok selamları var. 2020 yılı ile birlikte programımızdaki projelerimize hız vereceğimizi söylemiştik. Söz verdiğimiz gibi inşallah çalışmalarımıza tüm gücümüz ve özverimizle devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz sahil şehriyiz ve deniz 18 kilometre uzaklıkta ama biz Bigalılar üç ay yüzebiliyoruz. Bizim keyif için, gelişim için, sağlık için 12 ay yüzebilmemiz lazım. Olimpik yüzme havuzumuzla yaz kış demeden yüzeceğiz, yüzme bilmeyen kalmayacak. Gençlerimizin ve çocuklarımızın yüzü daha da gülecek. Destekleri ve bizlere Ankara’da göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ve Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na Biga hemşehrilerim ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Biga’mız için yerel genel uyumuyla gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Her şey sevdamız olan Biga için” şeklinde konuştu.
Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. İmza törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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