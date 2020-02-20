Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkıp, sürüklenen gemi demir attı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan Palau bayraklı V.Hak isimli gemi, sürüklendikten sonra demir attı. Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Arpa yüklü, 130 metre uzunluğunda Palau bayraklı V.Hak isimli gemide, Gelibolu önlerine geldiğinde makine dairesinde yangın çıktı. Gemi kaptanı hemen makineleri durdurdu. Ancak gemi sürüklenmeye başladı. Kaptan durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri'ne bildirdi. Bölgeye Kurtarma-10 römorkörü sevk edildi. Yardım talebinde bulunmayan kaptan, saat 09.41'de gemiyi boğazın orta hattında, Dalyan mevkisi açıklarında demirledi.

Gemideki yangını söndürmek için gemi personeli tarafından çalışma yürütülüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.