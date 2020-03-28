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1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor

İHA

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 226 metreye ulaştı.

1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 226 metreye ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 24. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 226 metreye ulaştı. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi.
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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