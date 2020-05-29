Yunan Sahil Güvenliği'nin ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunan Sahil Güvenliği'nin ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

DHA

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularına bıraktıkları lastik bot içinde sürüklenen 23 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçeye bağlı Babakale köyü açıklarında Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapmakta olan TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin içi göçmen dolu bir botu, Türk karasularına bıraktığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 21´i Afgan, 2´si İran uyruklu olmak üzere toplamda 23 göçmeni kurtardı. Göçmenler işlemlerinin ardından...

Yunan Sahil Güvenliği'nin ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

<br>Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularına bıraktıkları lastik bot içinde sürüklenen 23 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.<br>İlçeye bağlı Babakale köyü açıklarında Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapmakta olan TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin içi göçmen dolu bir botu, Türk karasularına bıraktığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 21´i Afgan, 2´si İran uyruklu olmak üzere toplamda 23 göçmeni kurtardı.<br>Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık´taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Dilara ERDİNÇ<br>2020-05-29 16:20:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geyikli Belediyesi ilk namazda seccade hediye etti
YEREL HABERLER Geyikli Belediyesi ilk namazda seccade hediye etti
Yunan Sahil Güvenliği'nin ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunan Sahil Güvenliği'nin ölüme terk ettiği göçmenler ...
Yunan Sahil Güvenliği'nin ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunan Sahil Güvenliği'nin ölüme terk ettiği göçmenler ...
Küçükkuyu'da cuma namazı caddede kılındı
YEREL HABERLER Küçükkuyu'da cuma namazı caddede kılındı
Traktörden düşüp, şafta takılan minik Doğukan öldü
YEREL HABERLER Traktörden düşüp, şafta takılan minik Doğukan öldü
Gelibolu Yeni Feribot Terminali’nde deniz taş dolgusuna başlanıyor İhale tamamlandı, sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Gelibolu Yeni Feribot Terminali’nde deniz taş ...
Çanakkale'de cuma namazı sosyal mesafeli kılındı
YEREL HABERLER Çanakkale'de cuma namazı sosyal mesafeli kılındı
Traktörden düşün çocuk öldü Şafta sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşün çocuk öldü Şafta sıkışan 3 yaşındaki ...
Turizm cennetinde tatilci değil, tamirci, işçi ve toptancı yoğunluğu
YEREL HABERLER Turizm cennetinde tatilci değil, tamirci, işçi ve ...
Çanakkale’de sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Çanakkale’de sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı
Bozcaada’da oteller kapalı kalacak Türkiye’nin gözde tatil beldelerinden Bozcaada’da tüm konaklama tesislerinin 22 Haziran’a kadar kapalı kalması kararlaştırıldı
YEREL HABERLER Bozcaada’da oteller kapalı kalacak Türkiye’nin gözde ...
Gökçeada feribot seferleri her gün yapılacak
YEREL HABERLER Gökçeada feribot seferleri her gün yapılacak
Orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak hayatını ...
ÇOMÜ Enerji Yönetimi Bölümü öğrenci alımına başlıyor
YEREL HABERLER ÇOMÜ Enerji Yönetimi Bölümü öğrenci alımına başlıyor
Çan Mavi Masa bir telefon kadar yakın
YEREL HABERLER Çan Mavi Masa bir telefon kadar yakın
Gökçeada feribot seferleri, haftanın her günü yapılacak
YEREL HABERLER Gökçeada feribot seferleri, haftanın her günü ...
Bayramiç Devlet Hastanesi eczane deposundaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Bayramiç Devlet Hastanesi eczane deposundaki yangın ...
Bayramiç Devlet Hastanesi’nde yangın
YEREL HABERLER Bayramiç Devlet Hastanesi’nde yangın
Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazı'ndan ...
4 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER 4 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ...
Yoldan çıkan araç ağaçlara çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Yoldan çıkan araç ağaçlara çarptı: 1 ölü
Park halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilde yangın
Kaz Dağları eteklerinde çilek üretimi arttı
YEREL HABERLER Kaz Dağları eteklerinde çilek üretimi arttı
Biga'da samanlık yangını
YEREL HABERLER Biga'da samanlık yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X