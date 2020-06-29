Çanakkale'de orman yangını

<br>Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.<br>Yangın, saat 14.15 sıralarında Yenice ilçesi Soğucak mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangına, Çanakkale ve Balıkesir'den yangın söndürme helikopterleri havadan, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 1 dozer ve 35 işçi ise karadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı.<br>Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ<br>2020-06-29 18:02:38<br>
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