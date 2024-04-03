Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Lapseki Belediye Başkanı Öztürk mazbatasını aldı

        İYİ Partiden Lapseki Belediye Başkanı seçilen Atilla Öztürk, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki Belediye Başkanı Öztürk mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Partiden Lapseki Belediye Başkanı seçilen Atilla Öztürk, mazbatasını aldı.

        Lapseki Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını alan Öztürk, daha sonra belediyeye geçti.

        Belediye Başkanlığı görevini Eyüp Yılmaz'dan devralan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

        "31 Mart'ı atlattık. Çok adil ve güzel seçim oldu, hiçbir taşkınlık olmadan tamamlandı. Bizi destekleyen desteklemeyen bütün Lapseki’nin halkına, yaşlılarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Geçmiş iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Eyüp Bey'e ve ekip arkadaşlarına yapmış olduğu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Lapseki’ye bir çivi çakabilirsek ne mutlu bize. Bugüne kadar ilçeye hizmet eden tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum."

        Eyüp Yılmaz ise Öztürk'e başarı dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yeniden Atal!
        Yeniden Atal!
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"

        Benzer Haberler

        CHP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gelibolu'da sıralama deği...
        CHP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gelibolu'da sıralama deği...
        Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Zeynep: Daha çok çabalayacağı...
        Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Zeynep: Daha çok çabalayacağı...
        DSİ'den Çanakkale'deki yatırımlara ilişkin açıklama
        DSİ'den Çanakkale'deki yatırımlara ilişkin açıklama
        Çanakkale'de Belarus Cumhuriyeti'nin fahri konsolosluğu açıldı
        Çanakkale'de Belarus Cumhuriyeti'nin fahri konsolosluğu açıldı
        22 yaşındaki Zeynep, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu
        22 yaşındaki Zeynep, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu
        Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı
        Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı