Biga Belediye Başkanı Alper Şen mazbatasını aldı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Biga Belediye Başkanı seçilen Şen, mazbatasını almak için bazı İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile Biga Adliyesi'ne geldi.

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