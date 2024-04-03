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        Biga Belediye Başkanı Alper Şen mazbatasını aldı

        CHP'den Biga Belediye Başkanı seçilen Alper Şen mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:25
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        Biga Belediye Başkanı Alper Şen mazbatasını aldı
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        CHP'den Biga Belediye Başkanı seçilen Alper Şen mazbatasını alarak görevine başladı.

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Biga Belediye Başkanı seçilen Şen, mazbatasını almak için bazı İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile Biga Adliyesi'ne geldi.

        Şen, İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende mazbatasını aldı.

        Mazbata törenine, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Biga İlçe Başkanı Cemal Mantar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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