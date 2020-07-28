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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kabloları çalarken yakalandılar

İHA

Kabloları çalarken yakalandılar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Ayvacık’a bağlı Pınardere ve Bilaller köylerinde bir telekomünikasyon şirketine ait kabloların bulunduğu ahşap direkleri devirerek kesen 3 şüpheli, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonrasında suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri otomobille kaçmaya çalışırken, diğer ikisi ise ormanlık alanda kaçmaya çalışırken yakalandı.
Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, şüphelilerin 2 bin 700 metre uzunluğunda kablo çaldıkları tespit edildi.

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