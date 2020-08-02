Çanakkale Yenice'de trafik kazası: 2 yaralı

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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Kalkım'dan Edremit'e seyir halinde olan T. T. sevk ve idaresindeki 17 ZE 885 plakalı otomobil, K. Ş. sevk ve idaresindeki 17 KC 652 plakalı otomobilin tali yoldan çıkmasıyla kaza meydana geldi. Yaralı K. Ş. ve T. T. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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