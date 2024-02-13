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        Çanakkale´de debisi yükselen Karamenderes Çayı taştı

        ÇANAKKALE´de 2 gündür devam eden sağanak yağışların ardından Karamenderes Çayı, debisinin yükselmesi nedeniyle taştı. Bölgede bazı tarlalar sular altında kalırken, Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 23:22 Güncelleme: 13.02.2024 - 23:25
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        Çanakkale´de debisi yükselen Karamenderes Çayı taştı
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        ÇANAKKALE´de 2 gündür devam eden sağanak yağışların ardından Karamenderes Çayı, debisinin yükselmesi nedeniyle taştı. Bölgede bazı tarlalar sular altında kalırken, Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapandı.

        Çanakkale´de 2 gündür etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen, Kaz Dağları ve Bayramiç Barajı'ndan beslenen Karamenderes Çayı sağanak yağışların ardından debisinin yükselmesi sonucu taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan tarlaların bir bölümü sular altında kalırken, jandarma ekipleri yolu güvenlik şeridiyle kapadı.

        VALİLİK: ÇAY YATAĞINA YAKLAŞMAYIN

        Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana gelmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımızın çay yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." denildi.

        Karamenderes çayının her yıl taştığını söyleyen Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen ise "Can kaybı yok ama ister istemez tarlalarımız sular altında kalıyor. Jandarma ekipleri gereken önlemi aldı. Vatandaşlarımız girmesin diye bölgeye şerit çekti. Büyük bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızı uyardık, herkese durumu bildirdik. Bu yol Kalafat Köyü ve Yeniköy arasında tarlalarımıza ulaşımı sağlıyor. Orada köprü var. Ulaşımı sağlamak için köprüden geçmemiz gerekiyor ama su taşkınlık yaptığı için geçilmiyor. Kış ayında aynı sıkıntıyı hep yaşıyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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