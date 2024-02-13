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        Türk Kızılay, Lapseki'de kan bağışı kampanyası düzenledi

        Türk Kızılay tarafından Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:12
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        Türk Kızılay, Lapseki'de kan bağışı kampanyası düzenledi
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        Türk Kızılay tarafından Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Lapseki Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Lapseki Belediyesi koordinasyonunda yapılan kan ve kök hücre bağışı kampanyası, Plevne İlkokulu Spor Salonu ile 25 Eylül İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

        Bağış çalışmalarına 18-50 yaş arası vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ile bağış alanlarını gezen Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yaptığı açıklamada, kampanyaya yoğun katılım olduğunu söyledi.

        İlçe halkını kan vermeye davet eden Yılmaz, "Halkımızdan bu duyarlılığı göstermelerini rica ediyorum. Burada çocuklarımız üzerinden proje yaptık. 'En Çok Bağışçıyı Sen Getir, Bisikleti Sen Kazan' ismini verdiğimiz proje çok beğenildi. Çocuklarımızdan 10 bağışçı getirene bir bisiklet veriyoruz. Çocuklarımızda gerçekten çok büyük gayret gösteriyorlar. Anne, baba ve yakınlarını kan vermeye getiriyorlar. Çocuklarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Yılmaz, 3 bağışçı getiren öğrencilere de "Geleceğin kan bağışçısı" madalyası verileceğini sözlerine ekledi.

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