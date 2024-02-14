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        Çanakkale'de taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi

        Çanakkale'deki bazı tarım arazilerinde, Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesinden kaynaklanan su baskınının etkisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:14
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        Çanakkale'de taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi
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        Çanakkale'deki bazı tarım arazilerinde, Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesinden kaynaklanan su baskınının etkisi sürüyor.

        Troia Antik Kenti yakınındaki Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale mevkilerinde dün kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan taşkının ardından arpa ve buğday ekili arazilerde zarar oluştu.

        Jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle dere yatağındaki Kalafat-Yeniköy yolunu emniyet şeridi çekerek ulaşıma kapattı.

        Kuvvetli yağıştan debisi yükselen çay ile taşkından etkilenen buğday ve arpa ekili tarlalar, dronla görüntülendi.

        Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen, yaptığı açıklamada, bölgede taşkının etkisinin sürdüğünü söyledi.

        Şen, bundan sonra taşkınların yaşanmaması ve arazilerinin olumsuz etkilenmemesi için çayın temizlenmesini istediklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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