Çanakkale'de Karamenderes Çayı'ndaki taşkın nedeniyle tarlalar su altında kaldı

Çanakkale'de Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle oluşan taşkında bölgedeki bazı tarlalar su altında kaldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana geldiği bildirildi.

Bölgedeki vatandaşların çay yatağına yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen, AA muhabirine, Karamenderes Çayı'nın bazı yerlerinde 300-500 metre genişliğinde iki setin bulunduğunu, tarlaların her yıl taşkın nedeniyle su altında kaldığını söyledi.

Çayda temizlenmesi gereken yerlerin bulunduğunu belirten Şen, "Kumkale Ovası'ndan Pınarbaşı'na kadar olan tüm tarlalar su altında kaldı. Tarlalarda şu an ağırlıklı olarak buğday ve arpa var." dedi.