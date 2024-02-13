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        Çanakkale'de Karamenderes Çayı'ndaki taşkın nedeniyle tarlalar su altında kaldı

        Çanakkale'de Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle oluşan taşkında bölgedeki bazı tarlalar su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 21:15 Güncelleme: 13.02.2024 - 21:24
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        Çanakkale'de Karamenderes Çayı'ndaki taşkın nedeniyle tarlalar su altında kaldı
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        Çanakkale'de Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle oluşan taşkında bölgedeki bazı tarlalar su altında kaldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana geldiği bildirildi.

        Bölgedeki vatandaşların çay yatağına yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen, AA muhabirine, Karamenderes Çayı'nın bazı yerlerinde 300-500 metre genişliğinde iki setin bulunduğunu, tarlaların her yıl taşkın nedeniyle su altında kaldığını söyledi.

        Çayda temizlenmesi gereken yerlerin bulunduğunu belirten Şen, "Kumkale Ovası'ndan Pınarbaşı'na kadar olan tüm tarlalar su altında kaldı. Tarlalarda şu an ağırlıklı olarak buğday ve arpa var." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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