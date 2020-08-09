Gelibolu'da orman yangını (3)



VALİ AKTAŞ: YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü yakınlarında çıkan orman yangını bölgesine gelen Vali İlhami Aktaş incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Vali Aktaş şunları söyledi:

"Gelibolu ilçemizin Sütlüce köyü yakınlarında başlayan arazi ve orman yangınımız, orman teşkilatımızın yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar çok şükür bir can kaybımız yok. Bir miktar arazi ve ağaç kaybımız var. Ekipler bunun büyüklüğünü ölçüyorlar. Köyü tehdit eden bir durum söz konusu değil, yangın ilk başladığında biraz sıkıntı vardı ancak şu an itibariyle böyle bir durum yok. Yangın tamamen kontrol altına alındı, bir sıkıntı gözükmüyor."Mustafa SUİÇMEZDoğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Mustafa SUİÇMEZ-Doğan ZELOVA

2020-08-09 17:29:22



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