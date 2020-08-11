Biga'da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, evinde tütün mamulleri üretip, bunları yasa dışı yollarla satan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Biga ilçesi Karabiga beldesi Aksaz köyünde, O.P.'nin evinde tütün mamulleri imalathanesi kurarak üretim yaptığı ve ürettiği sigaraları yasa dışı yollarla sattığı ihbarına ulaştı. Jandarma tarafından O.P.'nin evine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 76 gram kıyılmış tütün, 5 bin 400 doldurulmuş makaron, 25 bin 200 boş makaron, 29 manuel tütün sarma aparatı, 2 hava kompresörü ve 2 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan O.P.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-08-11 16:57:01



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