Çan Gençlik Kalespor - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)SALON: Şehit Halil İbrahim Eriç
HAKEMLER: Eyüpcan Kayışoğlu, Barış Karakoyun
ÇAN GENÇLİK KALESPOR: Elif Boran, Emine Arıcı, Thais Souza, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Simay Gazi (Dilara Bağcı)
BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Dilara Elmacıoğlu, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Nazlı Polat)
SETLER: 25-8, 25-13, 25-17
SÜRE: 55 dakika (15, 18, 22)
Çan Gençlik Kalespor, Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun üçüncü haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Çanakkale / Çan Onur Alp ARSLAN
2020-09-19 16:30:28
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.