Çanakkale’de kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi

Çanakkale’de, trafikte kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ sloganıyla, kara yollarında kural ihlali yapan sürücülere drone ile denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hem yapılan ihlaller hakkında bilgi verildi hem de görüntüler izletildi. ‘Hayat için kısa bir mola’ projesi kapsamında sürücü ve yolculara Emniyet Müdürlüğü Yaşam Tünelinde görsel eğitimler verildi.

Drone ile yapılan eğitim ve denetim faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

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