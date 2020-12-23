Meyve suyu kutularına uyuşturucu gizleyen Afgan şüpheli tutuklandı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde Afganistan uyruklu yolcu M.O.Q.'nun üzerinde yapılan aramada meyve suyu kutularının içerisine gizlenmiş 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Afganistan uyruklu şüpheli M.O.Q.'nun İstanbul'dan otobüs ile Çanakkale'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Lapseki ilçesinde durdurulan otobüsteki şüpheli M.O.Q.'nun üzerinde yapılan aramada iki meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.O.Q., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-12-23 22:38:37



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