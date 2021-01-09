Çan organize sanayi bölgesi koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kurulma çalışmaları başlayan organize sanayi bölgesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Çan’da kurulacak olan organize sanayi bölgesi koordinasyon toplantısı Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal Başkanlığında Çan Belediyesi Düğün salonunda düzenlendi. Toplantı organize sanayi bölgesi ile ilgili açıklamaların ardından, belediye başkanlığının hazırladığı sunumun izlenmesi ile son buldu. Toplantıya Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Terzialan Belde Belediye Başkan Vekili İbrahim Orta, Çanakkale Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Meclis Başkanı Abdullah Deniz, İlçe Siyasi Parti Başkanları, Sivil Toplum Kurulu Başkanları ve İl Genel Meclis Üyeleri katıldı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “İlçemizin gelişimini ve değişimini hızlandıracak, sanayi çeşitliliği ile istihdamı artıracak ve bölgede önemli bir konuma getirecek Çan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi için bugün Çanımızı yönetenler olarak toplandık. Bölgemizdeki sanayinin hızlanması ile yatırımcılar için bir çekim alanı oluşturacak bu oluşum bölgede şehrimizin adını önemli bir konuma getirecektir; dolayısıyla birlik ve beraberlik içinde tüm siyasi parti yöneticileri, devlet kurumları sivil toplum kuruluşları olarak "tek yürek, tek kazanım Çan" diyerek bir araya geldik. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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