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Vaka sayısında Türkiye 3'üncüsü Çanakkale'de, Vali Aktaş da denetimde

DHA

Vaka sayısında Türkiye 3'üncüsü Çanakkale'de, Vali Aktaş da denetimde


ÇANAKKALE, (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan ve haftalık vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Çanakkale'de Vali İlhami Aktaş, `Kısmi Kapanma' genelgesi kapsamında, sokaklarda ve polis uygulama noktalarında denetim yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'nin 100 bin nüfusta haftalık koronavirüs vaka sayılarını gösteren tablosuna göre, Çanakkale'de 8 Şubat'tan bu yana vaka sayısı 21 kat artış gösterdi. 8-14 Şubat haftasında 37,61 olan vaka sayısı, 3-9 Nisan haftasında 797,34 oldu. Çanakkale bu rakamla haftalık vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı. Vaka sayısındaki hızlı artış kentte yaşayanları tedirgin etti.
Ayrıca Çanakkale, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre koronavirüs vakaları nedeniyle yoğun bakımlardaki doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığı kentler arasında da yer alıyor.     Koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı kentte Vali İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs ile mücadelede kapsamındaki `Kısmi Kapanma' genelgesi doğrultusunda sokaklarda ve polis devriyelerinin uygulama noktalarında denetlemelerde bulundu. Vali Aktaş´a, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan da eşlik etti. Vali Aktaş, İskele Meydanı´ndaki polis uygulama noktası ile AVM bölgesindeki polis devriyesini denetleyerek, yapılan çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.
Alınan tedbirlerin tamamının vatandaşların sağlığı için olduğunu belirten Vali Aktaş, "Kısıtlama kuralına uyan esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
 
  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-04-18 12:30:55

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