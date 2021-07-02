Rusya'nın Kardeniz'de ateş açtığı İngiliz savaş gemisi ‘HMS Defender’ Çanakkale’de İngiliz ve Hollanda savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rusya’nın Karadeniz’de uyarı ateşi açtığı İngiliz Kraliyet Donanmasına ait D36 borda numaralı 'HMS Defender' ile Hollanda Kraliyet Donanmasına ait F 805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden bugün saat 14.30 peş peşe Çanakkale Boğazı’na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanmasına ait D36 borda numaralı 'HMS Defender' ile Hollanda Kraliyet Donanmasına ait F 805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' isimli savaş gemileri, 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönen savaş gemileri ‘Dur Yolcu’ sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

İngiliz ve Hollanda Kraliyet Donanmasına ait savaş gemilerine 36 mil uzunluğundaki Çanakkale Boğazı’nı geçişlerine Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.