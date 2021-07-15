12 göçmen Ayvacık açıklarında kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lastik botta Yunanistan'a geçmek isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye hareket etti. Çeşitli milletlere mensup çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 12 kişi kıyıya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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