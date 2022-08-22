Yengesini öldüren 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı (2)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan ve 6 gün sonra Çan ilçesinde yakalanan S.A. (14), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2022-08-22 16:48:19



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